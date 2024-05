Mbappé - PSG : La sortie qui va faire polémique ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'absence d'hommage à Kylian Mbappé dimanche soir au Parc des Princes a grandement fait parler, l'attaquant du PSG a été inviter à revenir sur cette soirée. Et sa réponse risque également d'être commentée, bien qu'il remercie Luis Enrique.

Dimanche, le CUP a rendu hommage à Kylian Mbappé avec un magnifique tifo à l'occasion du dernier match de l'attaquant français sur la pelouse du Parc des Princes. En revanche, le PSG n'avait rien prévu pour les adieux de son meilleur buteur, Luis Enrique ne l'ayant même pas sorti en fin de match pour lui offrir une dernière standing ovation des fans parisiens. Interrogé lundi soir à ce sujet, Kylian Mbappé a préféré manier l'ironie.

PSG : L’annonce énigmatique de Mbappé qui va faire paniquer le Real Madrid https://t.co/1cTNP0uLZA pic.twitter.com/8Y33PMMBdq — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

«Je ne suis plus surpris de rien moi»

« Je ne suis plus surpris de rien moi (rires). Le coach m'a donné l'opportunité de jouer à domicile et je veux lui dire merci car je sais que ce n'était pas facile. Avoir l'opportunité de jouer, c'était déjà un luxe. J'ai essayé de profiter de chaque instant dans ce stade qui va me manquer cruellement. J'ai connu tellement de choses ici : les gens, le public », confie-t-il lors de la cérémonie des Trophées UNFP avant de poursuivre.

«C'est un lieu unique et le PSG est un club unique»