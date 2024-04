Lorient - PSG : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, la Ligue 1 rattrape son retard. En effet, afin d'offrir toutes leurs chances au club européen, la LFP avait décidé de reporter la 29e journée et donc le match entre Lorient et le PSG au Stade du Moustoir. Une rencontre avec plusieurs enjeux puisque les Parisiens pourraient officiellement être sacrés champions de France tandis que les Bretons chercheront à sortir de la zone de relégation.

La Ligue 1 remet les compteurs à zéro. Trois rencontres de la 29e journée avaient été reportées afin de permettre aux clubs engagés en quart de finale des coupes d'Europe de bénéficier d'une semaine de repos. Un choix payant pour le PSG et l'OM respectivement qualifiés pour les demi-finales de Ligue des champions et de Ligue Europa. Et c'est donc ce mercredi que les matches sont rattrapés avec notamment le déplacement du PSG à Lorient sur la pelouse du Moustoir. Un match avec de nombreux enjeux.

Lorient peut sortir de la zone rouge

Notamment pour Lorient ! Les Merlus sont en effet engagés dans une énorme lutte pour le maintien avec Nantes, Metz et Le Havre. Actuellement 17èmes de Ligue 1, les hommes de Régis Le Bris possèdent trois points de retard sur les Messins qui occupent la place de premier non-relégable. Une victoire contre le PSG et Lorient sortirait donc de la zone rouge. Mais la forme des Merlus est loin d'être encourageante. Malgré un mois de février prolifique avec une série de quatre victoire en cinq matches, Lorient est de nouveau sur un rythme inquiétant et n'a pris qu'un point lors des cinq dernières rencontres. Pire encore, le club breton n'a plus marqué depuis trois matches. Trois défaites contre Brest (0-1), Montpellier (0-2) et Nice (0-3).



La composition probable : Mvogo - Le Bris, Toure, Adjel, Mendy, Katseris - Louza, Bakayoko, Ponceau, Kari - Bamba

Le match du titre pour le PSG ?

Cette rencontre est évidemment moins cruciale pour le PSG, mais loin d'être dénuée d'enjeux. Et pour cause, le club de la capitale pourrait bien être officiellement sacrée mercredi soir à Lorient. Pour cela, il faudra remplir deux conditions, à savoir s'imposer au Moustoir, tout en espérant que l'AS Monaco ne batte pas le LOSC. Un scénario évidemment envisageable pour les Parisiens qui sont en grande forme. Après la victoire à Barcelone la semaine dernière (4-1), le PSG a corrigé l'OL au Parc des Princes dimanche (4-1). Bien décidés à réaliser le quadruplé, les hommes de Luis Enrique tenteront donc de faire un nouveau grand pas vers le titre de champion de France à Lorient.



La composition probable : Donnarumma - Mendes, Hernandez, Skriniar, Hakimi - Ruiz, Ugarte, Lee - Mbappé, Ramos, Dembélé

Où voir Lorient-PSG mercredi ?