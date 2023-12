Le scandale se poursuit, une star du PSG entendue par la justice

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les présences de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery ont été remarquées à l'entraînement, les deux joueurs n'ayant pas joué depuis la trêve internationale, Achraf Hakimi était quant à lui absent ce vendredi, le PSG évoquant un « motif personnel ». Mis en examen pour viol depuis le mois de mars, le Marocain était entendu par la justice dans le cadre d’une confrontation avec la femme qui l'accuse.

L’infirmerie se vide au PSG. Touchés avec leur sélection respective lors de la dernière trêve internationale, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery ont fait leur retour à l’entraînement et sont disponibles pour la rencontre face au FC Nantes samedi. En revanche, Achraf Hakimi n’a pas pris part à la séance du jour avec ses coéquipiers, le PSG justifiant cette absence pour « motif personnel ». Le Marocain était entendu par la justice dans le cadre de l’affaire de viol présumé dont il fait l’objet.

Achraf Hakimi entendu par la justice

C’est en effet ce que révèle RMC , indiquant qu’Achraf Hakimi était entendu par la justice dans le cadre d'une confrontation, demandée par la défense, avec la femme qui l’accuse de viol. C’est la suite logique de la procédure, alors que deux versions s’opposent dans cette affaire. Le joueur du PSG nie les faits, son avocate Fanny Colin dénonçant une « tentative de racket » à son encontre. Achraf Hakimi est mis en examen depuis le 3 mars 2023.

« Cette affaire nécessite d’être traitée aussi sereinement que possible par la justice »