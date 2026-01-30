Le PSG sans pitié avec Kylian Mbappé : «Il le fallait…»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, Kylian Mbappé quittait le PSG à l’issue de son contrat afin de s’engager en faveur du Real Madrid. Au cours de sa dernière saison à Paris, l’attaquant français a connu de fortes tensions avec sa direction avant son départ. L’un de ces dirigeants parisiens est d’ailleurs revenu plus en détail sur cette fin d’histoire compliquée avec le capitaine de l’équipe de France.

Un record et puis s’en va. Devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé avait tout pour entrer dans la légende du club parisien. Prolongé à prix d’or en 2022, le Bondynois aura finalement décidé de quitter Paris et la France deux ans plus tard afin de réaliser son rêve et de s’engager en faveur du Real Madrid. Très proche de Mbappé, Luis Campos, le directeur du football du club de la capitale, est revenu sur cette dernière saison du phénomène français au PSG.

« Nous ne pouvions pas laisser tout le club payer pour l’affaire Kylian, aussi bon que soit Kylian Mbappé » « J’ai toujours pensé à protéger l’équipe et les autres joueurs, nous ne pouvions pas laisser tout le club payer pour l’affaire Kylian, aussi bon que soit Kylian Mbappé. Ma préoccupation, celle de l’entraîneur et de la direction du club, était de faire sentir aux autres qu’ils sont importants. Nous avons réussi à gérer quelque chose d’émotionnel, car Kylian reste le capitaine de la France, il reste le joueur qu’il est, mais en même temps, il fallait protéger le club et tous ceux qui ont accepté de rejoindre le projet du PSG », a ainsi confié Luis Campos au cours d’un long entretien accordé à MARCA.