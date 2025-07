Le PSG le choque, la raison inattendue !

Appartenant aujourd’hui au Milan AC, Yacine Adli est un milieu offensif formé au PSG. Parti en 2019 du club de la capitale, il a tout de même passé de belles années à Paris. Il a d’ailleurs pu profiter d’un certain luxe au PSG. En effet, selon les dires d’Adli, d’un point de vue cuisine, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions proposait visiblement du très lourd.

« Le PSG c’est fou »

Néanmoins, à côté de la Fiorentina et du Milan AC, le PSG est visiblement encore plus loin. « Après, il y a le PSG, c’est encore un autre niveau. Le PSG c’est fou. C’est quoi qui est fou ? Tout. La qualité, le choix, tout. Et avec le nouveau centre, c’est encore plus, c’est sûr », a expliqué Yacine Adli.