Le PSG humilié, Mourinho balance tout !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A un match de la perfection. Le PSG a tout gagné cette saison, mais s'est raté en finale du Mondial des clubs contre Chelsea (3-0). Un résultat quelque peu humiliant qui ne doit en aucun cas remettre en cause quoi que ce soit d'après José Mourinho qui n'a pas été tendre envers la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs.

«Cette Coupe du monde des clubs me rappelle les tournois que je faisais lors des tournées aux États-Unis»

Mais un mois et demi plus tard, le PSG échouait en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0) bien que lors de son parcours le club de la capitale corrigeait plusieurs grandes équipes européennes telles que le Real Madrid (4-0), le Bayern Munich (2-0) ou encore l'Atletico de Madrid (4-0). Battu par Chelsea, le PSG a subi une humiliation tactique en finale, mais pas de quoi déstabiliser José Mourinho qui a affirmé à Canal 11 à quel point le Paris Saint-Germain était la grande équipe de la saison quoi qu'il arrive. « Le Ballon d’Or doit être remporté par quelqu’un qui a gagné des titres. Cette Coupe du monde des clubs me rappelle les tournois que je faisais lors des tournées aux États-Unis avec le Real Madrid et l’Inter ».