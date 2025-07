Le PSG éjecte un buteur «incroyable», il hallucine !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur le marché des transferts, l’Eintracht Francfort n’est pas avare. Le club allemand se distingue par une stratégie ambitieuse, souvent marquée par des paris audacieux… et des plus-values impressionnantes. Une approche portée par Markus Krösche, directeur sportif arrivé en 2021, qui avait senti le bon coup dès février 2024 en pariant sur Hugo Ekitike. Un pari devenu jackpot.

Il a senti le beau coup Ekitike

« Chaque année la DFL (Ligue allemande de football) invite des journalistes à sa réception du Nouvel An. En janvier 2024, On a pu discuter longuement avec lui au sujet d'Arnaud Kalimuendo et d'Hugo Ekitike et il nous disait : " Kalimuendo est bon, mais Ekitike est incroyable" » a déclaré Christopher Michel, journaliste suiveur de l'Eintracht pour Absolut Fussball.