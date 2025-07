Le PSG boucle une opération à l’étranger, la grande annonce

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison compliquée à Reims, Gabriel Moscardo va tenter de se relancer à Braga la saison prochaine. Le milieu de terrain de 19 ans est prêté sans option d’achat par le PSG, et espère pouvoir obtenir du temps de jeu au Portugal. A son arrivée, le milieu défensif brésilien n’a pas manqué d’annoncer la couleur sur ses objectifs.

« C’était une saison difficile pour moi parce que j’ai eu quelques blessures avant la Copa América et après, je suis revenu avec beaucoup de volonté de jouer. J’ai joué à Angers et j’étais très content, mais j’ai encore eu une petite blessure après. C’était difficile sur le plan psychologique, mais avec ma famille et tous ceux qui m’aident, j’ai fait un bon travail. Le club m’a beaucoup aidé aussi », confiait ainsi Moscardo , qui espère rebondir au Portugal .

« Je vais me battre pour chaque point et chaque victoire »

« Je suis un jeune homme très joyeux, qui a envie d'aider ses coéquipiers et de voir les supporters heureux. Sur le terrain, je suis un milieu de terrain un peu plus défensif, mais j'aime aussi aller de l'avant. Je suis un joueur qui donne tout sur le terrain jusqu'à la dernière minute. Aux supporters, je tiens à dire que je suis impatient de vous rencontrer pour la première fois et vous pouvez être sûrs que je vais tout donner pour vous. Je vais me battre pour chaque point et chaque victoire pour le SC Braga », a-t-il confié ce samedi pour le site du club.