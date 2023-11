Le prodige du PSG interpelle Deschamps

Axel Cornic

A 17 ans, Warren Zaïre-Emery gravi les échelons et après s’être imposé dans le onze titulaire du Paris Saint-Germain et être devenu capitaine de l’équipe de France Espoirs, il semble viser plus haut. Dans les colonnes de Tuttosport il évoque en effet clairement son envie de participer au prochain Euro, qui se tiendra du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne.

A l’image d’un certain Kylian Mbappé dont l’ascension a été fulgurante, Warren Zaïre-Emery est en train de s’affirmer comme la nouvelle attraction du football français au fil des semaines. De quoi donner des idées à Didier Deschamps ?

« Je ne suis pas certain que Deschamps était là pour moi »

Car dans un entretien accordé à Tuttosport , le jeune français a été interrogé sur la présence du sélectionneur de l’équipe de France le 25 octobre dernier au Parc des Princes, pour le match de Ligue des Champions face à l’AC Milan (3-0). « Est-ce qu’il était là pour voir mon match ? Je ne suis pas certain qu’il était là pour moi. Peut-être qu’il était venu observer les Français du Milan, il y en a pas mal » a déclaré le milieu du PSG.

« La Ligue des Champions, l’Euro et le titre de Golden Boy font partie de mes objectifs pour 2024 »