Le nouveau Nicolas Anelka est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG comme Nicolas Anelka, Ibrahim Mbaye est en train de monter en puissance et brille à la CAN. D'ailleurs, l'éclosion de l'international sénégalais est comparée à celle de l'ancien attaquant des Gunners selon le journaliste Hervé Penot.

Très utilisé par Luis Enrique, Ibrahim Mbaye est en train de se faire un nom à la CAN. Très remuant sur chacune de ses entrées en jeu, le jeune ailier du PSG impressionne avec le Sénégal. Et pour le journaliste de L'EQUIPE Hervé Penot, les débuts d'Ibrahim Mbaye ne sont pas sans rappeler ceux de Nicolas Anelka.

Mbaye, le nouveau Nicolas Anelka ? « Ibrahim Mbaye, il me donne l’impression au stade de Nicolas Anelka contre Lens un jour de Ligue 1. J’y étais. Et Ricardo m’avait dit : "notre futur 9 est là, un phénomène". Mais faut pas trop lui dire. Mbaye c'est de cette trempe », écrit-il sur son compte X.