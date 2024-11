Kylian Mbappé : Nouvelle annonce sur son départ du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans le dur depuis son départ du PSG en direction du Real Madrid, Kylian Mbappé vit une période très compliquée, autant sur le terrain que sur le plan extrasportif. Et Ibrahima Konaté, son coéquipier en équipe de France, estime que l’attaquant tricolore a peut-être flanché mentalement depuis son départ du PSG.

Kylian Mbappé va-t-il réussir à redresser la barre au Real Madrid ? L’ancienne star du PSG avait décidé de ne pas prolonger son contrat et de partir libre en fin de saison dernière pour relever ce nouveau défi XXL en Espagne. Problème : Mbappé ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau sur le terrain avec le Real Madrid, et pire encore, le capitaine de l’équipe de France enchaine les polémiques extrasportives entre les accusations de viol dont il fait l’objet en Suède, ou encore sa nouvelle absence au rassemblement des Bleus. La deuxième consécutive après celle d’octobre.

« Il est comme avant »

Interrogé au micro du Canal Football Club, Ibrahima Konaté se livre sur les possibles différences entre le Kylian Mbappé du PSG et celui du Real Madrid : « Si Mbappé a changé depuis son transfert au Real Madrid ? Il est comme avant, comme je l'ai toujours connu. Il n'y a rien qui a changé. Il a toujours la même joie de vivre, cette envie à l'entrainement de marquer, dribbler et de faire ce qu'il sait faire. Au quotidien, je vois pas de différence, même si je ne suis pas avec lui tous les jours », indique le défenseur de l’équipe de France et de Liverpool, qui note toutefois un souci mental avec Mbappé.

Un problème mental pour Mbappé ?

« Si c'était trop mentalement pour lui ? ça se peut, mais c'est mon avis. Maintenant, s'il le pense au fond de lui, c'est à lui d'en discuter avec les gens, d'en parler, mais après je n'en ai aucune idée. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a au fond de lui », poursuit Ibrahima Konaté. Voilà qui est clair…