Kylian Mbappé : Catastrophe annoncée pour le PSG ?

Le destin a voulu que le PSG retrouve de vieilles connaissances dans cette Coupe du monde des clubs . Après Lionel Messi et l’ Inter Miami , la formation parisienne affronte le Real Madrid de Kylian Mbappé ce mercredi soir. L’atmosphère de la rencontre promet d’être particulière au vu des tensions profondes entre l’attaquant de 26 ans et les Rouge-et-Bleu.

Le PSG a souffert contre le Bayern Munich

Le PSG court d’ailleurs peut-être à la catastrophe sur la pelouse du New Jersey. Comme le rapporte Le Parisien, les pensionnaires de la Ligue 1 ont été bousculés par le Bayern Munich. Il est donc possible que les hommes de Luis Enrique soient vidés après ce match intense. Le Real Madrid, de son côté, a moins souffert contre le Borussia Dortmund. De plus, Xabi Alonso peut compter sur un Kylian Mbappé frais, l’international français n’ayant qu’une période complète dans les jambes, réparties sur deux entrées en jeu.