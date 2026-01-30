«Il y a un ras-le-bol de l’entraîneur» avec ce joueur du PSG : Ce problème raconté par Jérôme Rothen dans son émission

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, le PSG a connu des résultats quelque peu préoccupants. Qualifiée pour les barrages de Ligue des Champions seulement, la formation de Luis Enrique doit désormais se remettre en selle. Au sein de son émission sur RMC, Jérôme Rothen lui, affirme que le coach espagnol est très déçu de l’un de ses joueurs.

La saison du PSG pourrait prendre un nouveau tournant dans les prochaines semaines. Mais en attendant, les résultats récents du club parisien n’ont clairement pas été à la hauteur. Mercredi face à Newcastle, Luis Enrique a d’ailleurs pris une décision lourde de sens en décidant de titulariser Matvey Safonov dans les buts en lieu et place de Lucas Chevalier. Au sein de son émission diffusée sur RMC Rothen S’enflamme, Jérôme Rothen a analysé la situation.

« A un moment, il y a un ras-le-bol de l’entraîneur » « La stabilité des gardiens est gage de réussite. On l’a vu avec Donnarumma. Avec lui, les performances étaient là. Quand il a enchaîné les bonnes performances il n’y a pas eu la question à se poser avec Safonov. Je suis extrêmement déçu de l'adaptation de Chevalier. Elle a du mal à se faire. Il a beaucoup de lacunes, et c'est pour ça que Safonov a eu sa chance. Safonov est deuxième gardien au départ. La hiérarchie a été très claire. A un moment, il y a un ras-le-bol de l’entraîneur, qui est là pour tirer le maximum d’une équipe qui se cherche un peu », a ainsi confié l’ancien joueur (2004-2010) du PSG.