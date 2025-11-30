Il signe au Paris FC après le PSG : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par le PSG entre 1993 et 1998, Rai est une légende des Rouge et Bleu. Cependant, il est devenu actionnaire du club voisin, la Paris FC, ce qui a évidemment fait parler. Mais le Brésilien assure qu'il n'y a aucun problème avec le PSG malgré son choix de rejoindre l'autre club parisien.

Considéré comme l'une des plus grandes légendes de l'histoire du PSG. Rai a finalement rejoint le Paris FC ces dernières années où il est à la fois actionnaire et ambassadeur. Mais alors que son choix a pu de rejoindre le rival parisien a surpris, le Brésilien s'explique.

Rai explique son choix « Après avoir été directeur sportif de Sao Paulo au Brésil, j’avais envie de faire quelque chose dans le football, ici à Paris. Je ne serais jamais allé travailler à Lyon ou à Marseille. Au PSG, il y avait déjà tout ce qu’il faut et cela fonctionne très bien. Le Paris FC, c’est un super projet qui a démarré depuis longtemps et qui prend désormais une autre dimension », confie-t-il auprès du Parisien avant de poursuivre.