«Il faut arrêter de parler» : Le PSG peste avant le rendez-vous de l’année

Défait à Monaco ce samedi (3-1), le PSG ne s’est clairement pas rassuré avant d’affronter le Bayern Munich mardi au Parc des Princes. Les joueurs parisiens ont rendu une bien pâle copie, alors que les supporters ayant fait le déplacement ont affiché leur mécontentement. Après la rencontre, c’est Presnel Kimpembe qui est allé à leur encontre afin d’apaiser les tensions. Ce dernier s’est exprimé sur la situation actuelle.

L’âme d’un capitaine, Presnel Kimpembe semble la posséder. De retour dans le groupe parisien ce samedi face à Monaco, le défenseur du PSG est rentré en jeu, mais c’est surtout hors du terrain qu’il s’est démarqué. Muni d’un mégaphone, le joueur formé au club s’est entretenu avec les supporters parisiens ayant fait le déplacement jusqu’au stade Louis II de Monaco. Presnel Kimpembe est également revenu en zone mixte pour analyser la crise actuelle, ainsi que le choc face au Bayern pour le PSG.

«C’est une période qui est difficile», constate Kimpembe

L’international français est revenu en zone mixte sur la situation compliquée du PSG. Ce dernier a notamment été interrogé sur la possible inquiétude des siens avant le match face au Bayern mardi soir. Dans des propos rapportés par le journal L’Équipe , Presnel Kimpembe déclare : « Non, il n'y a pas de raison d'être inquiet, on a quand même fait six mois importants avec que des victoires. Il ne faut pas mettre ça à la poubelle non plus. Même si c'est vrai que c'est une période qui est difficile. On en est tous conscients. Il faut arrêter de parler, il faut agir » .

Presnel Kimpembe reste optimiste