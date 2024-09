«Il est exceptionnel», le PSG doit tout changer pour ce joueur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le PSG misait beaucoup sur son arrivée l'année dernière, Randal Kolo Muani est loin de faire l'unanimité au moment de faire le bilan de ses performances. L'attaquant français a du mal à se montrer efficace. Et pourtant, il excelle avec l'équipe de France. Pour retrouver de sa superbe, Randal Kolo Muani doit espérer une révolution de Luis Enrique.

Très performant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a débarqué au PSG avec une certaine pression : réaliser les mêmes performances dans ce grand club européen. L'attaquant français a beaucoup moins d'impact à Paris, et il peine encore à s'illustrer sur le terrain. Cette saison, il n'a démarré qu'une seule rencontre pour le moment, marquant tout de même deux buts.

Kolo Muani est bloqué au PSG ?

Débusqué pour 90M€ à l'été 2023, Randal Kolo Muani représentait l'un des plus gros achats du PSG. Malheureusement, un an plus tard, le bilan est assez mitigé. « Moi, personnellement, je le vois meilleur sur le côté que dans l’axe, où il peut mettre du temps pour se retourner. C’est un joueur qui a besoin d’espace devant lui. Avec 30 m devant lui, il est exceptionnel. Sauf qu’avec un système de jeu comme celui de Luis Enrique, il ne peut pas en avoir » affirme Vahid Halilhodzic, son ancien entraîneur lorsqu'il évoluait au FC Nantes, au Parisien.

«C’est un joueur qui a besoin d’espace devant lui»

Evoluant dans l'ombre de Kylian Mbappé la saison dernière, Randal Kolo Muani est forcément un peu plus attendu cette année, puisqu'il n'y a pas forcément de grosse star qui accapare l'attention. Mais il a encore du mal à trouver sa place. « C’est quelqu’un de timide qui ne communique pas beaucoup. C’est un garçon sensible qui a besoin de sentir la chaleur d’un groupe, avec la confiance. Au PSG, il n’a pas ça pour le moment. Donc il a toutes les qualités d’un attaquant moderne de classe mondiale, mais il se contente encore de peu. Maintenant, il faut passer le niveau supérieur » poursuit l'ancien coach du PSG.