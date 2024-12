Il annonce un énorme renfort au PSG, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent des terrains depuis plus d'un an et demi, Presnel Kimpembe est apparu deux fois dans le groupe de Luis Enrique ces dernières semaines, sans toutefois reprendre la compétition. Une situation très inquiétante pour le défenseur formé au PSG, mais selon Florent Balmont, le champion du monde 2018 va revenir plus fort.

De retour dans le groupe du PSG contre Toulouse puis le Bayern Munich, Presnel Kimpembe était toutefois absent contre le FC Nantes. Il faut dire que Luis Enrique ne souhaite prendre aucun risque avec un joueur qui n'a plus joué depuis le 26 mars 2023, soit plus d'un an et demi. Cependant, Florent Balmont qui, victime d’une rupture du tendon d’Achille à 38 ans, avait encore joué une saison et demie après son retour de blessure, se montre assez optimiste pour un retour en forme du joueur formé au PSG.

Balmont est optimiste pour Kimpembe

« La tête, c’est 50 % du chemin retour. Deux ans, c’est vrai, c’est long. Mais c’est aussi dans ces moments-là, quand on est loin, à l’écart, qu’on se rend compte à quel point c’est une chance énorme d’être footballeur », assure-t-il dans les colonnes du Parisien.

«Kimpembe peut même revenir encore plus fort qu’avant»

Et alors que Florent Balmont avait 38 ans lorsqu'il avait subit une rupture du tendon d’Achille, il estime que Presnel Kimpembe, qui n'a que 29 ans, peut revenir très fort : « Alors je me dis qu’à son âge, 29 ans, avec la rage et la faim qu’il doit avoir, Presnel Kimpembe peut même revenir encore plus fort qu’avant. »