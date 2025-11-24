Hakimi - PSG : La sortie lourde de sens sur sa blessure !

Victime d’une grosse entorse de la cheville gauche face au Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi fait tout pour être remis à temps avant le début de la CAN. Si les images de la blessure du latéral gauche du PSG laissaient craindre le pire, son kinésithérapeute, Victor Salinas Palacios, assure qu’elle évolue bien.
Quelques semaines après sa grave blessure à la cheville survenue face au Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi a donné de ses nouvelles. Dans un reportage diffusé dans le Canal Football Club sur Canal+ ce dimanche soir, le joueur du PSG s’est voulu rassurant et espère être prêt afin de disputer la CAN avec le Maroc.
«Ça va beaucoup mieux»
« Ça va beaucoup mieux. L’inflammation a diminué, ça va beaucoup mieux maintenant. Ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN », a confié Achraf Hakimi.
«La blessure avait l’air importante d’après les images»
Victor Salinas Palacios, kinésithérapeute de l’international marocain (88 sélections), a lui aussi fait une annonce rassurante concernant sa rééducation : « C’est vrai que la blessure avait l’air importante d’après les images, mais d’un point de vue clinique, je m’y connais bien, la blessure évolue bien. »