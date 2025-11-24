Hakimi - PSG : La sortie lourde de sens sur sa blessure !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victime d’une grosse entorse de la cheville gauche face au Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi fait tout pour être remis à temps avant le début de la CAN. Si les images de la blessure du latéral gauche du PSG laissaient craindre le pire, son kinésithérapeute, Victor Salinas Palacios, assure qu’elle évolue bien.

Quelques semaines après sa grave blessure à la cheville survenue face au Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi a donné de ses nouvelles. Dans un reportage diffusé dans le Canal Football Club sur Canal+ ce dimanche soir, le joueur du PSG s’est voulu rassurant et espère être prêt afin de disputer la CAN avec le Maroc.

«Ça va beaucoup mieux» « Ça va beaucoup mieux. L’inflammation a diminué, ça va beaucoup mieux maintenant. Ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN », a confié Achraf Hakimi.