En pleine galère, un joueur du PSG se lâche en interne

L'été dernier, le PSG décidait de miser 60M€ sur Manuel Ugarte. Le montant du transfert avait choqué certains observateurs à l'époque, mais l'Uruguayen avait fait taire les critiques en réalisant un très bon début de saison. Mais le milieu de terrain a par la suite pioché physiquement, ce qui l'a poussé à demander à Luis Enrique de travailler davantage l'aspect athlétique.

Le PSG n'a pas regardé à la dépense cet été. Pour remplacer des joueurs comme Lionel Messi, ou bien Neymar, le club de la capitale a par exemple misé plus de 90M€ sur Randal Kolo Muani. Une somme folle, surtout que les dirigeants parisiens ont aussi déboursé près de 80M€ pour s'offrir les services de Gonçalo Ramos.

Le PSG a recruté Manuel Ugarte pour 60M€

Après Randal Kolo Muani, et Gonçalo Ramos, c'est pour un milieu de terrain que le PSG a dépensé le plus d'argent l'été dernier. Le club de la capitale a offert 60M€ au Sporting Portugal pour recruter Manuel Ugarte. L'Uruguayen a livré de très bonnes prestations en début de saison, mais il s'est petit à petit montré beaucoup plus discret. Luis Enrique l'a donc beaucoup moins titularisé, préférant même aligner certains profils plus offensifs au milieu de terrain, comme Kang-in Lee par exemple.

Ugarte a souffert physiquement