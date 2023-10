Coup dur pour un joueur du PSG, l’Espagne s’inquiète

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Que devient Marco Asensio ? Dernièrement, son retour à l'entraînement avait été annoncé par certains médias, mais le joueur espagnol se fait relativement discret. En Espagne, on s'interroge sur son cas. Est-il vraiment blessé ? Est-il mis de côté par le PSG ? Les doutes sont nombreux au sujet de sa condition physique.

Depuis plusieurs semaines, Marco Asensio se trouve à l'infirmerie. Arrivé au PSG cet été, le buteur espagnol souffre d’un traumatisme au niveau du pied depuis le mois de septembre. Dernièrement, de bonnes nouvelles ont été dévoilées par certains médias. Un retour à l'entraînement avait été évoqué il y a quelques jours. Mais pour l'heure, Asensio n'a toujours pas pointé le bout de son ne au centre d'entraînement. Une situation, qui inquiète en Espagne.

La presse espagnole s'interroge sur le cas Asensio

Le quotidien As évoque « un drôle de feuilleton » . Et pour cause, les délais seraient beaucoup trop longs selon le média. « Les délais donnés, du moins les officiels, ne correspondent pas à ceux de la récupération du joueur » peut-on lire. Sport se pose les mêmes questions, évoquant « une durée de récupération qui est plus longue qu’espérée ».

Le Real Madrid regrette déjà son départ