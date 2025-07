«C’est le meilleur du monde», le gros coup du PSG !

Axel Cornic

Très critiqué lors de son arrivée en 2023, Luis Enrique a mis tout le monde d’accord. Son Paris Saint-Germain est devenu la meilleure équipe de la planète et il a réussi là ou nombreux autres ont lamentablement échoué, en remportant la Ligue des Champions. Mais ça ne fait que commencer, puisque les Parisiens pourraient terminer la saison sur un nouveau titre, avec le Mondial des clubs.

Il n’y a pas si longtemps encore, certains le considéraient comme l’un des pires entraîneurs de l’histoire de QSI. Mais à force de travail, Luis Enrique a réussi à imposer sa vision du football et le résultat est magnifique. Son PSG, privé des plus grandes stars du Monde, est clairement la meilleure équipe du moment et personne ne semble l’arrêter.

« J'éprouve une profonde affection et un profond respect pour cet homme et pour l'entraîneur » Des nombreux hommages arrivent donc pour le technicien espagnol, mais certains ne sont pas surpris par sa réussite comme Walter Sabatini, qui avait misé sur lui à l’AS Roma en 2011. « J'éprouve une profonde affection et un profond respect pour cet homme et pour l'entraîneur. Dario Canovi, qui était en contact avec son agent, me l'a signalé. J'ai ensuite envoyé Ricky Massara et Pasquale Sensibile voir quelques matchs de la division B du FC Barcelone. Ils sont revenus ravis de son style de jeu » a expliqué l’ancien directeur sportif romain, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.