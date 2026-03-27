«C'est catastrophique», la décision qui fait mal au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG est au coeur d’une polémique en ce moment. Le club de la capitale a cherché un moyen d’alléger son calendrier pour pouvoir aborder au mieux sa double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions. Une décision risque toutefois de faire mal aux pensionnaires de la Ligue 1.

Le PSG fait l’objet d’une polémique ces derniers temps. Le club de la capitale souhaitait alléger son calendrier pour pouvoir aborder au mieux sa double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions. La formation parisienne a alors déposé une requête auprès de la LFP pour pouvoir reporter son match face au RC Lens, initialement prévu entre les deux chocs face aux Reds.

Le PSG au cœur d’une polémique : Un célèbre homme politique débarque dans le dossier https://t.co/zv4h0tiWVM — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

«Même le PSG voit son image encore affaiblie» Et la Ligue a donné un avis favorable au PSG, puisque la rencontre face au RC Lens a été déplacée au 13 mai. Et pour Olivier Bossard, cette décision risque de faire mal aux Rouge-et-Bleu. « Ils privilégient la Ligue des champions et la Coupe de France plutôt que leur propre produit. C’est catastrophique. Tout le monde sort perdant de cette histoire. La Ligue ressort affaiblie. Même le PSG voit son image encore affaiblie. On prend une décision unilatéralement. Le RC Lens a dit qu’il ne voulait pas. Et finalement, on donne raison au PSG. Cette décision va encore une fois vers le PSG » a d’abord expliqué le journaliste dans L’Equipe de Greg.