Paul Seixas est le nouveau Bernard Hinault ? Du jamais depuis 49 ans dans le cyclisme français

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas est le nouveau phénomène du cyclisme mondial et il est Français. A l’occasion du Tour du Pays basque, le coureur de la formation Decathlon CMA CGM a fait forte impression. Alors qu’on attend désormais de voir Seixas plus haut, à commencer sur le Tour de France, son talent laisse tout le monde sous le choc. Ce n’est pas Christian Prudhomme, patron de la Grande Boucle, qui dira le contraire.

En ce moment, tous les yeux sont rivés sur un coureur en particulier : Paul Seixas. Le Français fait forte impression à seulement 19 ans. Vainqueur du Tour du Pays basque, il ne passe clairement pas inaperçu. Suivant de près ce que fait le coureur de la formation Decathlon CMA CGM, Christian Prudhomme, patron du Tour de France, a dit ce dimanche dans le JDD : « Paul Seixas a-t-il encore progressé depuis le début de la saison ? Sur les Strade Bianche, il est le dernier à résister à Pogacar. Et après, il va gagner le Tour du Pays basque avec trois étapes : il survole le contre-la-montre du début, le lendemain il fait le ménage en montagne en larguant tout le monde quand ça monte et en montrant des qualités de descendeur extraordinaires, j’ai presque envie de dire affolantes. Il est tous les jours à l’attaque et va gagner une troisième étape. On ne peut plus le voir comme un homme de l’avenir. C’est déjà un champion du présent, avec beaucoup d’ambition. On le ressent clairement, quand il est battu, il n’est pas satisfait ».

Paul Seixas présent au Tour de France à «90%» : L’annonce qui relance tout pour cet été ? https://t.co/Ic7ff8qHJG — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« Je n’ai pas vu un tel espoir du cyclisme français depuis Bernard Hinault en 1977 » Le talent de Paul Seixas impressionne tout le monde. De quoi même faire dire à Christian Prudhomme qu’il n’avait plus vu cela depuis 49 ans et un certain Bernard Hinault. « Je n’ai pas vu un tel espoir du cyclisme français depuis Bernard Hinault en 1977 et son avènement au Critérium du Dauphiné qui s’appelle désormais le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année-là, il tombe lourdement dans la descente du col de Porte, remonte sur un vélo, puis dans la montée de la Bastille, il pose pied à terre, son directeur sportif Cyrille Guimard le remet en selle, il gagne l’étape et ensuite le Dauphiné. C’est la naissance d’un champion. Ce qui m’a frappé quand j’étais à Barcelone pour le J-100 du Grand Départ, c’est que les journalistes espagnols m’ont tous posés des questions sur Seixas. Sans exception. En plus de vingt ans comme adjoint puis directeur du Tour de France, on ne m’avait jamais posé autant de questions sur un coureur français à cent jours du départ », a-t-il confié à propos de Paul Seixas.