Paul Seixas présent au Tour de France à «90%» : L’annonce qui relance tout pour cet été ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Paul Seixas serait bien parti pour être au départ du Tour de France cet été. Invité du podcast de Jean-Jacques Bourdin, le patron de la Grande Boucle Christian Prudhomme a affiché sa confiance quant à la participation du prodige tricolore de l’équipe Decathlon CMA CGM Team, récent vainqueur du Tour du Pays-basque.

Vainqueur du Tour du Pays-basque, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) va-t-il avoir l’occasion de participer à la Grande Boucle cet été ? Le suspense reste entier au sujet du prodige français. « C’est une décision que je vais prendre plus tard, après la Flèche Wallonne Liège-Bastogne-Liège. Ce n'est pas d'actualité pour l'instant, je n'ai pas la réponse donc je ne peux pas la donner », expliquait récemment le principal intéressé à RMC. Mais de son côté, Christian Prudhomme se montre beaucoup moins mesuré concernant la présence de Paul Seixas sur les routes françaises.

EXCLUSIVITÉ BOURDIN MÉDIA : Selon Christian Prudhomme, patron du Tour de France, 90% de chances que Paul Seixas soit sur la ligne de départ @LeTour, le 4 juillet prochain.



Retrouvez l’intégralité de mon podcast sur YouTube et Spotify où il se confie comme jamais. 🚴🏼‍♂️🎧… pic.twitter.com/shmmTl9Lzo — Jean-Jacques Bourdin (@JJBourdin_off) April 17, 2026

« J’ai le sentiment qu’il va venir » « Il y a 90% de chances, a affirmé le patron du Tour de France dans le podcast de Jean-Jacques Bourdin. J’ai le sentiment qu’il va venir. Ce que je ressens des différents échanges, c’est qu’il y a encore quelques semaines l’équipe se demandait pourquoi il faudrait qu’il soit sur le Tour et maintenant ils cherchent désespérément les raisons de ne pas le mettre sur le Tour ».