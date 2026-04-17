Paul Seixas présent au Tour de France à «90%» : L’annonce qui relance tout pour cet été ?

Paul Seixas serait bien parti pour être au départ du Tour de France cet été. Invité du podcast de Jean-Jacques Bourdin, le patron de la Grande Boucle Christian Prudhomme a affiché sa confiance quant à la participation du prodige tricolore de l’équipe Decathlon CMA CGM Team, récent vainqueur du Tour du Pays-basque.
Vainqueur du Tour du Pays-basque, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) va-t-il avoir l’occasion de participer à la Grande Boucle cet été ? Le suspense reste entier au sujet du prodige français. « C’est une décision que je vais prendre plus tard, après la Flèche Wallonne Liège-Bastogne-Liège. Ce n'est pas d'actualité pour l'instant, je n'ai pas la réponse donc je ne peux pas la donner », expliquait récemment le principal intéressé à RMC. Mais de son côté, Christian Prudhomme se montre beaucoup moins mesuré concernant la présence de Paul Seixas sur les routes françaises.
« J’ai le sentiment qu’il va venir »
« Il y a 90% de chances, a affirmé le patron du Tour de France dans le podcast de Jean-Jacques Bourdin. J’ai le sentiment qu’il va venir. Ce que je ressens des différents échanges, c’est qu’il y a encore quelques semaines l’équipe se demandait pourquoi il faudrait qu’il soit sur le Tour et maintenant ils cherchent désespérément les raisons de ne pas le mettre sur le Tour ».
Christian Prudhomme espère voir Paul Seixas au départ du Tour de France
Jusqu’à présent, Paul Seixas semblait pourtant loin du Tour de France, Eurosport Espagne expliquant récemment que l’équipe Decathlon CMA CGM jugeait qu’il était encore « trop tôt » et préférait l’aligner sur la Vuelta. « Je disais jusqu’au mois de février, avant qu’il ne gagne en Ardèche, s’il ne vient pas, on ne lui en voudra pas. Mais après son échappée solitaire de 42 kilomètres en distançant certains des meilleurs coureurs du monde, mon regard a changé, a ajouté Christian Prudhomme au micro de Jean-Jacques Bourdin. Au Tour du Pays basque, il a fait un maximum d’efforts, pas simplement pour gagner la course, mais aussi pour se mettre en condition 'est-ce que je suis capable de résister sur la durée ?’'. Je pense que dans certaines attaques, il voulait tout faire pour se fatiguer ».