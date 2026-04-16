Cyclisme : Seixas laisse même son directeur sportif sans voix !

Alexandre Higounet

Après sa victoire exceptionnelle lors du Tour du Pays Basque, face à des adversaires de très haut niveau comme Juan Ayuso, Primoz Roglic, Florian Lipowitz ou encore Isaac Del Toro, Paul Seixas a encore impressionné le monde du cyclisme. La performance est telle qu'elle a estomaqué jusque dans les rangs de l'équipe Décathlon-CGA CGM, à l'image du directeur sportif Heinrich Haussler, qui avoue en être resté sans voix...

En remportant le Tour du Pays Basque de manière éclatante la semaine dernière, surclassant tous ses adversaires, parmi lesquels on comptait pourtant des coureurs parmi les meilleurs du monde, comme Primoz Roglic, Florian Lipowitz, Juan Ayuso ou encore Isaac Del Toro, Paul Seixas a une nouvelle fois impressionné le monde du cyclisme, démontrant qu'il franchissait les paliers les uns après les autres à une vitesse supersonique. Et ce alors qu'il n'est âgé que de 19 ans.

« Je n'ai pas de mots, je n'arrive pas à le décrire, là, tout de suite, je suis sans voix » Le jeune champion tricolore en est même à impressionner jusqu'à ceux qui le côtoient de plus près, comme son directeur sportif chez Décathlon-CGA CGM Heinrich Haussler, qui a avoué récemment être resté sans voix. A l'occasion du podcast The Cycling Show, Haussler a ainsi avoué, dans des propos relayés par cyclinguptodate.com : « Je n'ai pas de mots. Je n'arrive pas à le décrire. Là, tout de suite, je suis sans voix. Son approche mentale, sa façon de rouler, de suivre le peloton, ses attaques dans le final… Pour un jeune de 19 ans, son talent est tout simplement époustouflant ».