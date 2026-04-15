Cyclisme : Il pronostique la victoire de Seixas à Liège face à Pogacar !

Alexandre Higounet

Ancien coureur professionnel, Cyril Saugrain est désormais consultant pour la RTBF. A l'occasion d'un entretien accordé à cyclismact.net, l'ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France a livré un pronostic fou à l'évocation de Liège Bastogne Liège : celui que Paul Seixas parviendrait à prendre le dessus sur Pogacar pour l'emporter à Liège.

A l'occasion d'un entretien accordé à cyclismactu.net, l'ancien coureur Cyril Saugrain, aujourd'hui consultant pour la RTBF, a été interrogé sur le duel à venir entre Paul Seixas et Tadej Pogacar, à commencer par celui programmé sur Liège Bastogne LIège. Et pour Saugrain, il y aura vraiment un match : « Avec Paul Seixas, on a une perle naissante, pétrie de talent, tout terrain, proche des qualités de Tadej Pogacar, à qui il reste encore bien évidemment à prouver dans le palmarès, mais ce qu'il est en train de démontrer depuis son arrivée dans les rangs professionnels c'est juste phénoménal. Peut-il gagner la Flèche Wallonne ou Liège Bastogne Liège ? Je pense qu'il peut gagner l'une des deux oui, je pense qu'il en est capable ».

« Paul, il est surhumain, mais il va quand même falloir battre Tadej Pogacar » Pour Saugrain, le duel s'annonce en tout cas épique : « Paul, c'est un tout terrain, il est surhumain, mais il va quand même falloir battre Tadej Pogacar, qui a été battu à Paris-Roubaix. On pourrait imaginer qu'avec sa victoire à Milan-San Remo, avec sa victoire au Tour des Flandres, Pogacar était parti dans cet objectif de gagner les cinq monuments dans la même année. Finalement ce rêve s'arrête à Roubaix. Va-t-il se dire : "ok, c'est peut-être pas de cette année que je vais faire ce record-là", et alors débrancher un petit peu ? Je ne pense pas que ce soit son genre, d'autant que finalement, il n'a que quatre jours de course depuis le début de saison, donc malgré tout par rapport à d'autres il doit encore avoir de la fraîcheur. Maintenant, Paul Sextas a monté des choses extraordinaires depuis le début de l'année, il l'a encore fait sur le Tour du Pays basque récemment. Je suis impatient de le voir au plus haut niveau. Il était déjà loin d'être ridicule sur les Strade Bianche. On est là sur un profil extraordinaire ».