Paul Seixas : Emmanuel Macron obligé d’intervenir pour prolonger la pépite du cyclisme français

Alexis Brunet

En ce moment, Paul Seixas enflamme le monde du cyclisme. Le Français est destiné à un grand avenir, mais la question est de savoir s’il va rester au sein d’une équipe tricolore. Actuellement sous contrat avec Decathlon CMA CGM, le natif de Lyon est très courtisé et Emmanuel Macron serait même intervenu pour le garder dans l’Hexagone.

Du haut de ses 19 ans, Paul Seixas s’est déjà imposé comme le nouveau crack du cyclisme. La France a conscience de posséder un énorme potentiel avec le natif de Lyon et cela aurait d’ailleurs poussé Emmanuel Macron à s’activer. En effet, selon les informations d’Eurosport Espagne, le président de la République aurait directement contacté Decathlon CMA CGM (l’équipe de Seixas) pour leur dire de tout faire pour le garder. Le chef de l’État aurait fait de même avec le manager du récent vainqueur du Tour du Pays basque pour essayer de peser dans les négociations.

🌟 𝗟𝗘 𝗕𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖̧𝗔𝗜𝗦 🇫🇷 𝗙𝗢𝗨 𝗗𝗨 𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗨 𝗣𝗔𝗬𝗦 𝗕𝗔𝗦𝗤𝗨𝗘 🇪🇸 💙🤍❤️



🥇ÉTAPE 1 : Paul Seixas 🇫🇷

🥇ÉTAPE 2 : Paul Seixas🇫🇷

🥇ÉTAPE 3: Axel Laurance 🇫🇷

🥇ÉTAPE 5 : Paul Seixas 🇫🇷

💛 GÉNÉRAL : Paul Seixas 🇫🇷

💚 POINTS : Paul Seixas 🇫🇷

❤️ MONTAGNE : Paul… pic.twitter.com/3EJXMuC8tC — Le Cyclisme Français 🇫🇷 (@LeCyclismeFRA) April 11, 2026

Seixas est pisté par plusieurs formations Emmanuel Macron souhaite conserver Paul Seixas en France, mais est-ce qu’il y parviendra ? Le coureur qui est sous contrat jusqu’en 2027 avec Decathlon CMA CGM est pisté par plusieurs formations prestigieuses, dont UAE Team Emirates, celle de Tadej Pogacar. Mauro Gianetti, directeur sportif de cette dernière, a d’ailleurs déclaré dernièrement. « Associer Pogacar et Seixas ? Ce serait plus qu’un rêve. » La formation française possède toutefois des arguments pour garder le Lyonnais, avec notamment un gros budget de 40M€ pour la saison 2026 qui pourrait servir à payer le futur contrat de Seixas, qui pourrait s’élever à 8M€ toujours selon Eurosport Espagne.