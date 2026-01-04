Arrivée surprise au PSG, il hallucine !

Il y a quelques jours, le club belge d’Eupen a débarqué au sein du Campus PSG. Club affilié du PSG, la formation belge a ainsi pu bénéficier des infrastructures parisiennes afin de préparer au mieux la reprise du championnat. Entraîneur du club, Bruno Pinheiro est extrêmement satisfait du centre d’entraînement.
Le PSG régale en ce début d’année 2026. Récemment, le club parisien a permis à son club affilié le KAS Eupen en Belgique, de bénéficier des installations d’entraînement du Campus PSG à Poissy. De quoi permettre un renforcement des liens unissant les deux clubs.
Eupen débarque au PSG
Cela permet surtout au club belge de préparer au mieux la reprise de sa saison. Récemment racheté par QSI tout comme Braga au Portugal, Eupen et son effectif ont débarqué en début de semaine à Paris. Une chose est certaine, l’entraîneur Bruno Pinheiro est ébahi face aux nouvelles infrastructures dont dispose le PSG.
« L'infrastructure est ici de premier ordre »
« L'infrastructure est ici de premier ordre. Nous disposons de terrains d'entraînement optimaux, de distances courtes et de conditions idéales pour travailler intensivement et avec concentration. Exactement ce dont nous avons besoin pour cette phase importante de préparation », a ainsi confié Bruno Pinheiro alors que plusieurs clichés de l’équipe belge s’entraînant au Campus ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours.