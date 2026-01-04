Arrivée surprise au PSG, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques jours, le club belge d’Eupen a débarqué au sein du Campus PSG. Club affilié du PSG, la formation belge a ainsi pu bénéficier des infrastructures parisiennes afin de préparer au mieux la reprise du championnat. Entraîneur du club, Bruno Pinheiro est extrêmement satisfait du centre d’entraînement.

Le PSG régale en ce début d’année 2026. Récemment, le club parisien a permis à son club affilié le KAS Eupen en Belgique, de bénéficier des installations d’entraînement du Campus PSG à Poissy. De quoi permettre un renforcement des liens unissant les deux clubs.

Eupen débarque au PSG Cela permet surtout au club belge de préparer au mieux la reprise de sa saison. Récemment racheté par QSI tout comme Braga au Portugal, Eupen et son effectif ont débarqué en début de semaine à Paris. Une chose est certaine, l’entraîneur Bruno Pinheiro est ébahi face aux nouvelles infrastructures dont dispose le PSG.