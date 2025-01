«Archi nul», une star du PSG clashée en direct !

La rédaction

Après la victoire 4-2 du PSG contre Espaly, des critiques ont été émises à l'encontre de Bradley Barcola. L'attaquant du PSG, qui a marqué un but et réalisé une passe décisive, n'a pas convaincu Daniel Riolo, qui a vivement critiqué l'international français dans l'After Foot.

Le PSG a battu Espaly 4-2 lors des 16es de finale de Coupe de France ce mercredi. Ce fut l'occasion pour Bradley Barcola de retrouver le chemin des filets : un but et une passe décisive pour l'ancien Lyonnais, qui retrouve de l'efficacité après deux mois de disette. Une prestation qui n'a quand même pas convaincu tout le monde.

Kvaratskhelia au PSG, c'est un grand coup… mais un rebondissement inattendu pourrait bien bouleverser l'équilibre de l'équipe ! ⚽️

➡️ https://t.co/9lvynQfcJx pic.twitter.com/cvqVXWzHuF — le10sport (@le10sport) January 16, 2025

"Barcola est archi nul ce soir"

Daniel Riolo, habitué à ne pas être tendre avec Bradley Barcola, s'est exprimé à son sujet dans l'After Foot : « Je suis désolé, ça fait un moment que je n’en ai pas parlé. On peut tranquillement dire que Barcola est archi nul ce soir ? Que ses contrôles de balle, tout ce qu’il fait depuis très longtemps maintenant, c’est très mauvais ? Et je dirais même depuis le début de la saison en dehors des petits matchs où il s’est régalé. »

"Il n’y a pas que le foot dans la vie"

Bradley Barcola est d'ailleurs déjà revenu sur ses dernières performances : « Il y a des moments comme ça. Dans la vie, on peut ne pas être bien, il n’y a pas que le foot dans la vie, » a déclaré le principal intéressé. « Je traverse des moments un peu plus difficiles que d’autres, j’essaie de me remettre à fond dedans et de penser à 100% au football, et de me donner à fond pour retrouver ce niveau-là. »