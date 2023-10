Après le PSG, Neymar pourrait tout perdre

Axel Cornic

Cet été, Neymar et le Paris Saint-Germain se sont séparés après six années remplies de polémiques et surtout de déceptions. Le Brésilien s’est lancé dans une nouvelle aventure exotique du côté de l’Arabie Saoudite, qui s’est pourtant subitement stoppée avec une grave blessure au genou, qui pourrait bien avoir des conséquences catastrophiques.

Après Lionel Messi, le PSG a décidé de se séparer de l’autre grande star étrangère de son effectif, avec le transfert de Neymar. Lié notamment à un retour au FC Barcelone, l’attaquant a finalement quitté l’Europe et a rejoint Al Hilal dans le cadre d’un transfert autour des 90M€. Mais l’histoire semble déjà être compromise...

Déjà fini pour Neymar ?

Car Neymar s’est gravement blessé au genou tout récemment, lors de la rencontre entre le Brésil et l’Uruguay (2-0). Le verdict est terrible puisqu’il ne sera de retour qu’au mois de mai 2024 ce qui est clairement synonyme de fin de saison après seulement cinq matchs joués avec son club d’Al Hilal et un seul petit but marqué en Ligue des Champions asiatique.

Al Hilal n’écarte aucune option