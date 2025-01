Une grande surprise est annoncée en direct pour le prochain attaquant de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Promis à une place de titulaire à la pointe de l'attaque de l'OM, Elye Wahi a vu Neal Maupay lui prendre le dessus au cœur de la première partie de saison. Par conséquent, les deux hommes devraient se livrer un duel pour une place de titulaire dans les mois à venir. Mais pour Steve Savidan, il ne faut pas exclure une surprise.

Avec le départ de Pierre-Emerick Aubamyeang l'été dernier, l'OM a été contraint de se mettre un quête d'un nouvel avant-centre et a ainsi décidé de lâcher 30M€, bonus compris, pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens. Un transfert qui ne porte pas ses fruits pour le moment puisque Neal Maupay lui a pris sa place. Steve Savidan fait d'ailleurs le point sur ce duel à la pointe de l'attaque marseillaise.

« Un duel Maupay-Wahi ? Ce n'est pas tellement un duel. Ils ont deux forces totalement différentes. Il y en a un qui est meilleur au dos au jeu, l’autre est meilleur en profondeur. Wahi, il a fait quelques débuts de bons matchs, il n’a pas fait un bon début de saison. Ça a été en août et début septembre et puis après on ne l’a plus vu. C’est un peu comme à Lens. Il n’avait pas été plus convaincant que ça. Le problème quand tu arrives et que tu es attaquant, tu passes derrière des grandes légendes et tu passes des buteurs comme Papin, Drogba et j'en passe et des meilleurs », rappelle-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

« Tu arrives à ce poste là, tu dois être armé mentalement pour que, même si tu ne marques pas, qu’on se rappelle que tu as été là. Le problème que Wahi a, c'est que quand il ne marque pas, on ne sait pas qu’il est là. Je crois que De Zerbi veut conserver parce qu'il attend ce déclic. Même si Maupay a pris le lead aujourd’hui, ce sont quand même deux joueurs qui ont une grosse valeur marchande. Tu n’es pas à l’abri d'avoir une petite pépite de 18 ans qui arrive derrière et puis que tu commences à intégrer tranquillement. Il ne faut pas oublier que c'est quand même des masses salariale et des gros transferts », ajoute Steve Savidan.