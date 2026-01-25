Un «mafieux» à l’OM : Le dérapage sur RMC ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain de la victoire de l’OM lors de la réception du RC Lens (3-1), les propos d’un Marseillais après cette rencontre ont été fustigés dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC. L’un des chroniqueurs l’a accusé d’avoir une « attitude de mafieux », avant d’être repris par le présentateur de l’émission.

Opposé au leader du championnat avant cette 19e journée de Ligue 1, l’OM a remporté une victoire très importante samedi soir lors de la réception du RC Lens (3-1). Avec trois buts inscrits, les Olympiens ont conforté leur statut de meilleure attaque, totalisant 44 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Ce qui n’avait jamais été vu à Marseille à ce stade de la compétition depuis l’exercice 1970/1971.

De Zerbi trop critiqué par la presse française ? « Toute la presse française devrait se mettre d’accord. Parfois vous dites que l’on joue mal, et là vous me dites qu’on marque 44 buts. Peut-être que je devrais prendre un passeport français, comme ça vous diriez autre chose », a répondu Roberto De Zerbi au micro de Ligue 1+ quand on lui a fait remarquer ce fait. L’entraîneur de l’OM s’estime très, voire trop, critiqué dans la presse et, selon lui, cela est accentué par le fait qu’il soit étranger. « Oui, je le pense. Si j’avais un passeport français, certaines choses seraient différentes », a-t-il ajouté en conférence de presse.