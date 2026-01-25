Un «mafieux» à l’OM : Le dérapage sur RMC ?

Au lendemain de la victoire de l’OM lors de la réception du RC Lens (3-1), les propos d’un Marseillais après cette rencontre ont été fustigés dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC. L’un des chroniqueurs l’a accusé d’avoir une « attitude de mafieux », avant d’être repris par le présentateur de l’émission.
Opposé au leader du championnat avant cette 19e journée de Ligue 1, l’OM a remporté une victoire très importante samedi soir lors de la réception du RC Lens (3-1). Avec trois buts inscrits, les Olympiens ont conforté leur statut de meilleure attaque, totalisant 44 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Ce qui n’avait jamais été vu à Marseille à ce stade de la compétition depuis l’exercice 1970/1971.
De Zerbi trop critiqué par la presse française ?
« Toute la presse française devrait se mettre d’accord. Parfois vous dites que l’on joue mal, et là vous me dites qu’on marque 44 buts. Peut-être que je devrais prendre un passeport français, comme ça vous diriez autre chose », a répondu Roberto De Zerbi au micro de Ligue 1+ quand on lui a fait remarquer ce fait. L’entraîneur de l’OM s’estime très, voire trop, critiqué dans la presse et, selon lui, cela est accentué par le fait qu’il soit étranger. « Oui, je le pense. Si j’avais un passeport français, certaines choses seraient différentes », a-t-il ajouté en conférence de presse.
« Il arrive en conférence de presse avec une attitude de mafieux »
Des propos qui ont fait réagir dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce dimanche matin. « Je trouve qu’il arrive en conférence de presse avec une attitude de mafieux. Je suis désolé, c’est l’impression que ça donne », a déclaré Christophe Cessieux. « Je trouve qu’il a une attitude déplorable. Parce qu’il a gagné son match, il arrive en roulant des mécaniques. » L’éditorialiste a en revanche été repris par Georges Quirino Chaves, présentateur de l’émission, après avoir qualifié Roberto De Zerbi de « mafieux » : « Attention, les mots ont du sens. Il ne faut pas utiliser ce mot-là quand même. »