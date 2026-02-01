«Un des meilleurs d'Europe» à Marseille, fin de la crise à l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Panique à l'OM, l'institution est en crise ? Depuis la terrible élimination dans les ultimes secondes du multiplex de la dernière journée de saison régulière de Ligue des champions mercredi soir, le ciel s'est assombrit à Marseille avec des informations circulant dans la presse assez négatives au sujet de l'entente entre le groupe de Roberto De Zerbi et la direction voire entre Medhi Benatia et Pablo Longoria. Le président de l'Olympique de Marseille a pris la parole à la télévision en vantant les mérites de l'OM disposant d'un as en la matière chez lui.

Semaine noire à l'OM. Pensant avoir trouvé la bonne formule en surclassant le RC Lens la semaine dernière (3-1) qui était pourtant leader du championnat au coup d'envoi de la 19ème journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a témoigné d'une descente aux enfers assez délicate à gérer ces derniers jours. A commencer par le déplacement à Bruges pour l'ultime journée de saison régulière de Ligue des champions mercredi dernier (0-3). L'OM a manqué son retour en C1 et s'est fait éliminer avant même la phase à élimination directe.

«Son caractère fait de lui le meilleur directeur sportif possible de l'Olympique de Marseille» Et son déplacement au Paris FC samedi après-midi ne s'est pas soldé par une victoire afin de remobiliser tout le monde. Pourtant, l'OM menait deux buts à zéro avant d'être rattrapés en toute fin de seconde période. Avant le début de la rencontre, et alors que La Provence évoquait une fracture de plus en plus visible entre Pablo Longoria et le directeur du football de l'OM Medhi Benatia, le président du club marseillais a tenu à mettre les choses au clair au micro de beIN SPORTS. « L'avenir de Medhi Benatia ? C'est une situation très claire. Je considère et je le dis toujours que Medhi Benatia est un des meilleurs directeurs sportifs en Europe pour son travail et son niveau d'engagement qui est hors du commun. J'ai passé les dernières semaines avec lui pour bien chercher à faire les différents types de gestion de l'effectif et aussi les différentes situations de mercato, c'est un des meilleurs en Europe. Et je suis sûr aussi d'une autre chose. Son caractère fait de lui le meilleur directeur sportif possible de l'Olympique de Marseille ».