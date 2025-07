Transferts : Le prochain coup de l’OM est annoncé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Toujours actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille ne compte pas s’arrêter là. Après avoir bouclé l’arrivée de CJ Egan-Riley, Angel Gomes, Facundo Medina et bientôt celle de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, les dirigeants olympiens explorent encore d’autres pistes pour densifier leur charnière centrale. L'une d'elle se trouverait en Belgique.

Alors que la signature de Facundo Medina a apporté de l’expérience et du caractère à la charnière olympienne, l’ OM ne souhaite pas en rester là. Le club étudie actuellement plusieurs pistes pour renforcer sa défense, notamment en vue d’une saison qui pourrait être longue et exigeante.

Nouvelle piste en Belgique

Le staff de l'OM serait en quête d’un profil plus jeune, à potentiel, capable d’apporter de la profondeur et de la concurrence dans ce secteur clé. C’est dans ce contexte que Joël Ordoñez a été identifié comme une cible potentielle selon les informations de Sacha Tavolieri. Le défenseur central de 21 ans, qui évolue au Club Bruges, plaîrait par sa puissance physique, sa lecture du jeu et son potentiel de progression