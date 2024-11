Thauvin interpelle l'OM après son transfert

Amadou Diawara

Florian Thauvin a défendu les couleurs de l'OM pendant environ sept saisons et demi. Interrogé sur son club de coeur ce dimanche matin, l'actuel pensionnaire et capitaine de l'Udinese a fait passer un message très fort. En effet, Florian Thauvin a affirmé qu'il n'oubliera jamais son passage à l'OM.

Lors de l'été 2013, Florian Thauvin a quitté le LOSC pour s'engager en faveur de l'OM, ayant couté environ 12M€ au club phocéen. Transféré deux années plus tard à Newcastle, l'attaquant de 31 ans a fait son retour à Marseille en janvier 2016. Et après un deuxième passagesde cinq saisons et demie à l'OM, Florian Thauvin a rejoint André-Pierre Gignac au Tigres de Monterrey au Mexique.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Thauvin n'oubliera jamais son passage à l'OM

De retour en Europe depuis janvier 2023, Florian Thauvin est revenu sur son passage à l'OM. Et l'attaquant de l'Udinese a avoué que le club phocéen aurait toujours une place à part dans son coeur.

«C’est une fierté pour moi»

« Mon passage à l’OM ? Ce sont des choses qui restent dans ma mémoire, qui me suivront toute ma vie. C’est une fierté pour moi. Quand j’en parle aujourd’hui avec mon fils, il regarde la télé, il reconnait tout de suite Marseille », a confié Florian Thauvin, capitaine et numéro 10 de l'Udinese, lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1) ce dimanche matin.