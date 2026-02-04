Surprise à Marseille : Le patron sort du silence et dévoile «le problème de l’OM»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain de la victoire face à Rennes (3-0) en Coupe de France et après la semaine dernière très difficile, Pablo Longoria a pris la parole sur les réseaux sociaux ce mercredi. Le président de l’OM a notamment dévoilé ce qui était, selon lui, le « problème » de son club.

Très attendu, l’OM s’est imposé lors de la réception du Stade Rennais (3-0) mardi, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale de la Coupe de France. Une compétition que les Olympiens ont désormais l’ambition, voire l’obligation, de remporter pour effacer leur humiliante élimination en Ligue des champions la semaine dernière. Un échec sur lequel est revenu Pablo Longoria ce mercredi, dans un message publié sur Instagram.

« Je ne veux jamais fuir cette réalité » « Ces dernières semaines ont été lourdes. Vraiment lourdes. Pas seulement à cause des résultats, mais à cause de ce qu’ils ont provoqué en nous tous : frustration, colère, parfois même un sentiment de vide. À Marseille, quand on touche quelque chose du doigt et qu’on le laisse s’échapper, ça fait mal. Ici plus qu’ailleurs. Décevoir un peuple, ce n’est jamais facile à digérer. Je ne veux jamais fuir cette réalité. Je l’assume. À Bruges, on a failli. Et dans un moment comme celui-là, il est normal que personne ne puisse s’identifier à ce match. La responsabilité est la nôtre. Entièrement. Et la seule réponse possible est de la regarder en face, sans détour, et sans accentuer la frustration après le match nul du week-end dernier », a déclaré le président de l’OM.

« Les objectifs fixés en début de saison sont toujours là » Conscient de la colère des supporters, qu’il comprend, Pablo Longoria a tout de même apprécié l’accueil du Vélodrome mardi : « Hier (mardi) contre Rennes, on a gagné. Ça ne répare rien. Mais c’était indispensable. Parce que cela rappelle une chose essentielle : quand on est ensemble, quand on accepte de se battre dans un tel contexte, on sait répondre. Et cette équipe en est capable. Je veux remercier le Vélodrome. J’ai vu les banderoles, j’ai senti la colère, elle est légitime. Mais j’ai surtout vu un stade qui pousse et qui soutient, même quand c’est dur. Ce soutien nous oblige énormément. Hier, j’ai vu ce que je demande chaque jour : le cœur. Et quand une équipe met le cœur, je dois le reconnaître. Pour donner de la continuité, il faut de l’ambition, mais il faut aussi retrouver le plaisir. Parce que cette équipe a beaucoup à donner, et parce que les objectifs fixés en début de saison sont toujours là. »