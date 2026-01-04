Renfort inespéré : De Zerbi annonce un grand nom à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une grosse polémique durant la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang avait finalement été libéré par le Gabon avant même la dernière journée de la phase de groupe face à la Côte d’Ivoire. Et Roberto De Zerbi annonce que son attaquant est déjà disponible pour affronter Nantes dimanche.

L'OM s'attendait à être particulièrement handicapé par la CAN, et pourtant, le club phocéen a déjà vu revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Libéré par le Gabon avant même le dernier match de poule contre la Côte d'Ivoire, l'ancien attaquant d'Arsenal est déjà apte comme l'annonce Roberto De Zerbi qui confirme même sa présence pour affronter Nantes dimanche.

Aubameyang déjà disponible à l'OM « Aubameyang était déjà en forme. Malheureusement, ça s’est mal passé pour le Gabon, mais pour nous, c’est positif de l’avoir avec le groupe. J’ai lu des critiques envers lui. S’ils ne le veulent pas, moi je suis bien content de le garder. C’est un joueur exceptionnel et une personne exceptionnelle », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.