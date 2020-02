Foot - OM

OM - Polémique : Aulas se lâche encore contre Eyraud et McCourt !

Publié le 19 février 2020 à 4h00 par A.M.

Depuis quelques jours, Jean-Michel Aulas ne cesse de pointer du doigt la gestion financière de l'OM. Et visiblement, le président de l'OL ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Alors que l'OL traverse une période sportive très délicate, Jean-Michel Aulas en profite pour critiquer l'autre Olympique dont les finances sont dans le rouge. « Je remercie l’OM de me donner l’occasion de dire qu’ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG. Pour que le football en France et en Europe reste crédible, il faut que les règles économiques soient respectées, au même titre que l’arbitrage », confiait le président des Gones au sujet de l'OM qui à l'inverse de l'OL réalise une grande saison. Mais cela n'empêche pas Jean-Michel Aulas d'en rajouter une couche.

«L'OM s’est à nouveau mis dans le rouge sur le plan économique»