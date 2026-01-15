OM : Longoria la régale, elle a adoré !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au beau milieu de la saison, l’OM a décidé de confier les clés de son équipe féminine à Corinne Diacre. L’ancienne sélectionneuse des Bleues a ainsi pris les commandes des Marseillaises et après seulement quelques semaines, Pablo Longoria avait fait part de sa satisfaction face au travail de Diacre. De quoi ravir la principale intéressée.

Arrivée il n’y a pas si longtemps que cela à l’OM, Corinne Diacre, qui dirige Les Marseillaises, avait été saluée par Pablo Longoria lors de sa conférence de presse de mi-saison. Satisfait de cette dernière, le président du club phocéen confiait : « Il y a eu différents changements pendant la saison, avec une période d'intérim et une nouvelle entraîneuse (Corinne Diacre). Cela doit nous donner de la continuité, dans une section qu'on souhaite professionnaliser. On veut trouver un équilibre entre les différentes personnes au milieu de tous ces changements. On est satisfaits du travail de Corinne sur ses premiers mois. Malheureusement, j'aimerais pouvoir aider beaucoup plus, mais les journées ne durent que 24 heures ».

« Les mots du président Longoria sont évidemment très importants pour moi » Dans un entretien accordé à Maritima, Corinne Diacre a répondu aux propos de Pablo Longoria. Celle qui dirige Les Marseillaises, l’équipe féminine de l’OM, a alors confié : « C’est important de sentir que j’ai sa confiance ? Oui, complètement. Les mots du président Longoria sont évidemment très importants pour moi et pour l'équipe, tout comme le sont les mots de Stefano Petruzzo, notre directeur général. Maintenant, charge à nous de bien continuer à travailler ».