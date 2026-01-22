OM : La douleur terrible infligée par le PSG !

Axel Cornic

Pour la première fois en Ligue 1 depuis 2020, l’Olympique de Marseille a remporté un succès face au Paris Saint-Germain (1-0), en septembre dernier. Les hommes de Roberto De Zerbi semblaient donc partir avec une légère avance lors du Trophée des Champions, qu’ils ont toutefois perdu aux tirs aux buts. Et ce revers a du mal à passer...

L’année 2026 a commencé de la meilleure des manières pour le PSG, avec un premier titre. Qui plus est dans un match plein de rebondissement face au grand rival de l’OM, qui a longtemps cru à l’exploit avant de se faire rattraper sur le fil, avec un but de Gonçalo Ramos.

« Ce match me provoque une véritable douleur physique » Le PSG s’est finalement imposé aux tirs au buts, mais Roberto De Zerbi ne semble pas vraiment pouvoir avaler cette défaite. « Ce match je l’ai effacé de ma mémoire, car il me provoque une véritable douleur physique » a confié le coach de l’OM, invité de l’émission Viva el Futbol diffusée sur Twitch et YouTube.