OM - De Zerbi viré : «Ça vient forcément de lui», le responsable est désigné !

Rien ne va plus à l’OM depuis quelques temps. Éliminé de la Ligue des champions, le club phocéen n’arrive pas à se relever. La formation olympienne enchaîne les mauvais résultats, ce qui a été fatal pour Roberto De Zerbi. Le technicien italien a été licencié ces derniers jours. Et Raymond Domenech n’a pas manqué de pointer du doigt le principal responsable de cette décision radicale.
«Ce n’est pas le public qui a fait pression pour virer l’entraîneur»
« La démission de Benatia ? J’ai trouvé que c’était honnête et courageux. Il a lié son sort à l’entraîneur. Il n’a pas pu le retenir, on ne sait pas trop comment ça s’est passé. Quel est le poids du président ? Pour une fois, ce n’est pas le public qui a fait pression pour virer l’entraîneur. Au contraire, les Marseillais étaient plutôt pour l’idée de le garder. Donc ça vient forcément du président. Il y a un désaccord entre le directeur sportif et le président. Lui suit son truc. J’ai trouvé que c’était honnête et courageux. Maintenant, j’attends la même chose du président » a expliqué l’ancien sélectionneur de l’équipe de France dans L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.
La crise n'en finit plus à l'OM !
Roberto De Zerbi n’a d’ailleurs pas été le seul à quitter l’OM. Medhi Benatia a présenté sa démission ces dernières heures. Le Marocain a abandonné son poste de directeur sportif. Visiblement, la situation n’est pas prête de s’arranger pour le club phocéen. Reste maintenant à voir comment Pablo Longoria se relèvera de cet épisode fâcheux. En attendant, c'est l'OM qui souffre de ce passage délicat.