OM - De Zerbi quitte Marseille : Il craque en public !

Le 8 janvier prochain, l’OM tentera de stopper l’hégémonie du PSG lors du Trophée des champions. Un match qui se déroulera au Koweït ce qui a le don d’agacer Roberto De Zerbi au plus haut point, qui estime que ce match devrait avoir lieu en France.
Qui remportera le premier trophée de la saison ? Réponse le 8 janvier prochain à l'occasion du Trophée des champions qui oppose le PSG à l'OM. Une rencontre qui se déroulera au Koweït, ce que Roberto De Zerbi a du mal à comprendre. Le technicien italien pousse donc un gros coup de gueule devant la presse.
De Zerbi s'agace du déplacement au Koweït
« Mon avis reste le même. Je pense que ce genre de compétition devrait se jouer dans son propre pays, devant ses supporters, que ce soit en France, en Italie ou en Espagne. Maintenant, on y va fiers de jouer ce match. L’accueil a été très bon. Ce n’est pas un problème lié au Koweït ou à un autre pays, c’est une question économique », lance-t-il en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.
«Je pense que ce genre de compétition devrait se jouer dans son propre pays»
« Chaque trophée est important. Quand on joue une compétition, on doit essayer de la gagner. On ne peut pas choisir. Après, il faut aussi être réaliste avec le calendrier, la fatigue et les matchs qui s’enchaînent. Mais l’ambition doit toujours être là », ajoute Roberto De Zerbi.