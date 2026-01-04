OM - De Zerbi quitte Marseille : Il craque en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le 8 janvier prochain, l’OM tentera de stopper l’hégémonie du PSG lors du Trophée des champions. Un match qui se déroulera au Koweït ce qui a le don d’agacer Roberto De Zerbi au plus haut point, qui estime que ce match devrait avoir lieu en France.

Qui remportera le premier trophée de la saison ? Réponse le 8 janvier prochain à l'occasion du Trophée des champions qui oppose le PSG à l'OM. Une rencontre qui se déroulera au Koweït, ce que Roberto De Zerbi a du mal à comprendre. Le technicien italien pousse donc un gros coup de gueule devant la presse.

De Zerbi s'agace du déplacement au Koweït « Mon avis reste le même. Je pense que ce genre de compétition devrait se jouer dans son propre pays, devant ses supporters, que ce soit en France, en Italie ou en Espagne. Maintenant, on y va fiers de jouer ce match. L’accueil a été très bon. Ce n’est pas un problème lié au Koweït ou à un autre pays, c’est une question économique », lance-t-il en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.