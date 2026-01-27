OM - De Zerbi «persécuté» : Christophe Galtier est évoqué !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement très agacé par le traitement que la presse française lui réserve depuis son arrivée sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi a poussé un gros coup de gueule ce week-end. Mais une figure du Canal Football Club a affirmé que sa nationalité italienne n’avait rien à voir avec les critiques, en évoquant notamment l’exemple Christophe Galtier lorsqu’il entraînait le PSG.

Y a-t-il un acharnement de la presse nationale contre Roberto De Zerbi ? L’entraîneur de l’OM en a clairement le sentiment comme il l’a exprimé en conférence de presse ces derniers jours. Il affirme même que le fait qu’il ne soit pas un coach français, mais italien, influe énormément sur ce traitement médiatique. Et le discours de l’entraîneur de l’OM a été très cash…

« La nationalité change beaucoup de choses » « Je suis arrivé ici avec beaucoup de respect. Je me suis lié à Marseille parce que c’est un endroit spécial. Beaucoup d’entre vous peuvent critiquer. Je n’ai pas de maître. Ce sont des coachs qui vous envoient des messages pour que vous soyez bons. J’ai le numéro de personne. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Beaucoup d’entre vous écrivent de bonne foi mais beaucoup sont aussi de mauvaise foi. Quand il y a de la mauvaise foi, je reste à ma place. Je ne dis rien, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais je pense que la nationalité change beaucoup de choses, pas pour tous, mais pour beaucoup. Je suis Italien et fier de l’être. Je suis venu ici en respectant tout le monde, en étant disponible. Certains d’entre vous pensent être les patrons, venir à la Commanderie en tant que patron. Mais moi, je n’en ai pas. Le seul que j’ai, c’est Frank McCourt, le propriétaire. Et même lui n’est pas mon patron », a indiqué Roberto De Zerbi, très agacé contre le traitement donc il fait l’objet en France.