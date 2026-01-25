OM : De Zerbi fait une grosse boulette, un Marseillais le balance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, l'OM a réussi une belle performance en mettant fin à la série de victoires du RC Lens. Le club perd donc sa place de leader au profit du PSG mais après la rencontre, Roberto De Zerbi a tenu à délivrer un message important à l'attention de la presse qui critique souvent le niveau de jeu de son équipe selon lui. Mais voilà que le discours de l'entraîneur de l'OM contenait une erreur aux yeux de certains.

Présent sur le banc de l'OM depuis 2024, Roberto De Zerbi a déjà prouvé ses belles qualités d'entraîneur. L'Italien fait preuve d'un tempérament de feu mais une chose est sûre, on ne peut pas lui reprocher son investissement pour l'OM. Il a toutefois eu une remarque un peu étrange en conférence de presse après la victoire des siens samedi, estimant qu'il ne serait pas aussi critiqué s'il était français. Pour Eric Di Meco, c'est même plutôt l'inverse.

Roberto De Zerbi se trompe, il dénonce Ancien joueur de l'OM, Eric Di Meco a du mal à comprendre la communication de Roberto De Zerbi, qui s'est presque emporté après la très belle opération de son équipe. « Pour moi, là où il se trompe c'est l'histoire du passeport. C'est carrément l'inverse qui se passe en France. Les entraîneurs français se plaignent régulièrement. De Zerbi est arrivé depuis plus d’un an, il n’a pas le recul et l’historique de ce qu'il s’est passé en France » commence-t-il par expliquer sur les ondes de RMC.