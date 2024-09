OM : De Zerbi explique son coup de poker

Amadou Diawara

Pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, l'OM a accueilli l'OGC Nice ce samedi après-midi. Privé de Quentin Merlin, Roberto De Zerbi a créé la surprise en plaçant Valentin Rongier dans le couloir droit de sa défense. Présent en conférence de presse après la victoire de son équipe face aux Aiglons, le coach de l'OM a justifié sa décision.

Invaincu après trois journées de Ligue 1, l'OM a affronté l'OGC Nice ce samedi après-midi au Vélodrome. Et les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas tremblé face aux Aiglons. En effet, l'OM s'est imposé 2-0 face à son voisin de la Côte d'Azur.

Rongier a joué arrière droit contre Nice

Privé de Quentin Merlin pour le choc face à l'OGC Nice, Roberto De Zerbi a fait un choix surprenant. En effet, le coach de l'OM a positionné Valentin Rongier en tant qu'arrière droit. Présent en conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi a justifié sa décision.

«Il me donnait plus de garanties»

« Pourquoi avoir titularisé Valentin Rongier au poste de latéral droit ? Hier matin (vendredi), on m'a dit que (Quentin) Merlin ne pouvait pas jouer. J'ai voulu mettre un joueur qui me donnait un peu de qualité derrière, dans les sorties de balle. Rongier est un joueur important. Il me donnait plus de garanties que (Pol) Lirola ou Ulisses Garcia », a confié Roberto De Zerbi.