OM : De Zerbi craque, c’est «inattendu» !

Arnaud De Kanel

L'OM doit se relancer au Vélodrome. En panne de confiance à domicile, les Phocéens ont une belle occasion de gâter leurs supporters en faisant chuter l'AS Monaco. Un match particulier pour Roberto De Zerbi qui retrouvera un club qu'il avait piqué en conférence de presse de manière inattendue en 2021.

Choc au sommet ce week-end en Ligue 1. L'OM et l'AS Monaco s'affronteront dimanche soir dans un Vélodrome qui ne demande qu'à vibrer. Roberto De Zerbi cherche également son match référence face à un cador. Le club monégasque tombe à pic car De Zerbi l'a déjà battu dans sa carrière de manager avec le Shaktior. Ce soir là, il s'était lâché sur son adversaire.

De Zerbi clashe Monaco

« Je ne sais pas si nous l'avons mérité car Monaco a eu beaucoup d'occasions. Ils avaient la technique, le physique, les jambes et de bonnes individualités. Mais nous avons quelque chose que Monaco n'a pas : du coeur et des couilles... Et quand vous avez ça, vous pouvez tout faire. Je suis fier de mon équipe car les joueurs étaient assommés à la mi-temps. Mais ensuite, le coeur et les couilles ont comblé l'écart. Et ça, ça ne s'achète pas sur le marché des transferts », avait déclaré Roberto De Zerbi. L'ancien responsable de la communication du club ukrainien avait été pris au dépourvu.

«Nous étions très surpris»

« C'était un moment inattendu. Nous étions très surpris. Notre traducteur nous a même demandé comment retranscrire ses propos correctement. Mais pour nos fans, cette séquence est devenue historique. Ils ont été très impressionnés par sa prise de parole. Je pense qu'il a seulement voulu valoriser le courage de nos joueurs. Son discours était destiné à nos supporters, aux joueurs, aux médias ukrainiens. C'était de la pure émotion, il ne voulait pas dire du mal de Monaco », a confié Andrey Burlakov pour L'Equipe.