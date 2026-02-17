OM : «Cette relation a posé problème dans tout le milieu du football»

Ce mardi matin, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi. Cinq jours plus tard, Medhi Benatia a fait savoir qu'il avait démissionné de son poste de directeur sportif à Marseille. D'après Romain Molina, son entourage ou lui aurait eu une relation toxique avec un média français.
La semaine dernière, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ont quitté l'OM. Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Romain Molina s'est lâché sur la crise que traverse le club marseillais. En ce qui concerne Medhi Benatia, le journaliste a annoncé que sa relation - ou celle de son entourage - avec un média français avait fait des dégâts.
«Cette relation entre Benatia, ou les gens de Benatia, et Foot Mercato...»
« Vous avez quoi comme problème à l'OM ? Il y en a, mais franchement, on a vu bien pire hein. Vraiment, le problème numéro un, ce sont des choses de cour de récréation, c'est de l'ego. C'est que Longoria, il n'est pas assez sur l'affiche. Et là, c'est peut-être de la faute de Benatia. Mais on avait déjà parlé de cette relation entre Benatia - ou les gens de Benatia - et Foot Mercato, qui a posé problème dans tout le milieu du football, à force de trop donner à manger, même à l'intérieur du club, ça a été une réalité, et sans doute qu'il a voulu trop changer de choses et trop vite, c'est aussi une réalité. Après, c'était peut-être aussi une nécessité, parce qu'il y en a beaucoup pour qui c'était le club med », a précisé Romain Molina, avant de poursuivre.
«A force de trop donner à manger...»
« En gros, on parlait que de Benatia, on parlait que des joueurs de De Zerbi, et Longoria s'est senti un peu tout seul, c'est de l'ego. Mais quand ça marchait bien, globalement ça allait. En fait, il a fallu des défaites - peut-être que ça révèle la vraie nature des gens - et des appels ont été passés. Les gens de Longoria ont dit : "il y peut rien, ce n'est pas lui, il est fatigué, vous comprenez tout ce qu'il doit gérer ?" alors que je ne sais toujours pas ce qu'il gère, mais soit. Ils ont cherché des excuses et tout. Chaque côté a essayé de faire ça. Bon, tous les clubs le font », a conclu Romain Molina.