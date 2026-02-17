OM : «Cette relation a posé problème dans tout le milieu du football»

Amadou Diawara

Ce mardi matin, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi. Cinq jours plus tard, Medhi Benatia a fait savoir qu'il avait démissionné de son poste de directeur sportif à Marseille. D'après Romain Molina, son entourage ou lui aurait eu une relation toxique avec un média français.

La semaine dernière, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ont quitté l'OM. Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Romain Molina s'est lâché sur la crise que traverse le club marseillais. En ce qui concerne Medhi Benatia, le journaliste a annoncé que sa relation - ou celle de son entourage - avec un média français avait fait des dégâts.

«Cette relation entre Benatia, ou les gens de Benatia, et Foot Mercato...» « Vous avez quoi comme problème à l'OM ? Il y en a, mais franchement, on a vu bien pire hein. Vraiment, le problème numéro un, ce sont des choses de cour de récréation, c'est de l'ego. C'est que Longoria, il n'est pas assez sur l'affiche. Et là, c'est peut-être de la faute de Benatia. Mais on avait déjà parlé de cette relation entre Benatia - ou les gens de Benatia - et Foot Mercato, qui a posé problème dans tout le milieu du football, à force de trop donner à manger, même à l'intérieur du club, ça a été une réalité, et sans doute qu'il a voulu trop changer de choses et trop vite, c'est aussi une réalité. Après, c'était peut-être aussi une nécessité, parce qu'il y en a beaucoup pour qui c'était le club med », a précisé Romain Molina, avant de poursuivre.