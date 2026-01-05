OM : C'est terminé avec De Zerbi, il n'en revient pas

Axel Cornic

L’année 2026 a commencé de la pire des manières pour l’Olympique de Marseille, avec une défaite à domicile face au FC Nantes (0-2). Et pour ne rien arranger, la position de Roberto De Zerbi est fragilisée par des rumeurs de la presse britannique, qui l’annonce sur le banc de Manchester United pour y succéder à Ruben Amorim.

C’est à nouveau la crise à Marseille. Alors qu’il y a seulement quelques semaines certains pensaient qu’une surprise était possible en Ligue 1, l’OM se fait distancer par le PSG, mais surtout par le RC Lens. Et ce n’est pas le seul sujet qui fait parler en ce moment...

De Zerbi prêt à quitter l’OM ? Très critiqué, Roberto De Zerbi est en effet lié à un possible départ vers Manchester United, qui vient tout juste de remercier Ruben Amorim. Déjà pisté avant d’arriver à l’OM, l’Italien serait l’une des grandes priorités des dirigeants mancuniens, qui pourraient lui offrir un contrat en or pour le convaincre de traverser la Manche.