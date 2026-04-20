OM - Benatia a craqué et se fait dézinguer par Pierre Ménès : «Rien n’est jamais de sa faute»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement remonté contre les joueurs de l'OM suite à la défaite concédée samedi sur la pelouse du FC Lorient, Medhi Benatia avait craqué en zone mixte en les chargeant assez violemment dans son discours. Et cette sortie très remarquée du directeur sportif de l'OM a considérablement agacé Pierre Ménès, qui a chargé Benatia.

Présent en zone mixte samedi après-midi après la défaite de l'OM à Lorient (2-0), Medhi Benatia n'a pas dissimulé sa colère. Le directeur sportif marseillais a chargé ses propres joueurs avec un discours virulent, voire même menaçant : « C’est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances, une très belle équipe et que tu as cinq finales… On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l’Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes. Moi, il ne faut pas m’enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, qui n’a rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel et que tu n’es pas entreprenant… C’est facile, "le logo il est pas beau", c’est pas mon problème, je parle football. Quand tu rentres ici, quand tu as cinq finales à jouer pour un objectif de Ligue des champions, ça doit se voir, sauf que ça se voit pas. Les mêmes reproches tournent et passent. On parle de quoi ? De couilles, d’amour propre, de respect du maillot qu’on porte, du respect des gens », a lâché Benatia, avant d'avertir assez clairement les joueurs de l'OM qu'ils n'auraient pas droit à beaucoup de repos d'ici la fin de saison.

c'est legendaire, mythique, historique, les mots me manquent pour exprimer à quel point cette interview rentrera de gré ou de force dans l'Histoire du club avec un grand H pic.twitter.com/l3yUOXLd92 — Out Of Context OM (@oContextOM) April 18, 2026

Benatia charge les joueurs de l'OM « Si on doit passer les quatre semaines ensemble, on va passer les quatre semaines ensemble, je n’ai aucun problème avec ça. On va passer les matins et les après-midis, on va bosser, une bonne sieste au milieu, et on va travailler. Quand tu fais ce genre de matches, c’est que tu as besoin de travailler sur tout. Sur tout. La ligne défensive, devant les combinaisons, l’envie, courir. Et puis faire aussi un petit peu le rappel sur ce qu’est un joueur de foot. Le privilège de faire ce métier-là dans un club comme celui-ci. Je pense que c’est sur tout ça qu’il faut mettre l’accent. Parce que le football aujourd’hui, quand tu n’as pas de cœur dans la vie, que tu ne donnes pas, c’est difficile de recevoir », a précisé Benatia. Un craquage médiatique qui n'a pas manqué de faire réagir, et notamment du côté de Pierre Ménès qui a clashé le dirigeant de l'OM via son compte X.