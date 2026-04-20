Mercato - PSG : Luis Enrique évoque un joueur «important» qui va partir cet été ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival pourrait bien être animé du côté du PSG, et notamment dans le sens des départs. Le cas Senny Mayulu fait notamment couler beaucoup d'encre depuis plusieurs semaines, et ce malgré le discours rassurant de Luis Enrique qui a affirmé que le jeune milieu offensif était un joueur important du PSG.

Senny Mayulu (19 ans) et le PSG, c'est bientôt la fin ? Le jeune titi, pur produit issu du centre de formation, arrivera à un an de la fin de son contrat en juin prochain. Et en dépit des négociations qui durant depuis maintenant plusieurs mois, aucun accord n'a été trouvé entre la direction du PSG et le clan Mayulu. Selon les dernières tendances, un départ du joueur semble donc inéluctable lors du prochain mercato estival, et c'est d'ailleurs le journaliste du Parisien Dominique Séverac qui a récemment fait une annonce claire à ce sujet.

Vente du Parc des Princes : Voilà le prix que le PSG devrait payer ! https://t.co/bbd3LKoLPh — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« Le point de non-retour semble atteint » « Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C’est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n’apprécie pas qu’il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint », affirme Dominique Séverac, qui estime donc que la situation ne s'améliorera pas entre Mayulu et le PSG. Pourtant, de son côté, Luis Enrique continue d'encenser son joueur et indique même qu'il s'agit d'un élément important de son effectif au PSG.